Prosegue l’attività dei periti nominati dalla Procura di Trani sui due velivoli sottoposti a sequestro e coinvolti nell’incidente aereo che domenica mattina è costato la vita a due coniugi della provincia di Bologna di 69 e 71 anni. Sui loro corpi sono in corso le valutazioni del medico legale mentre è stato dimesso dall’Ospedale di Andria il 57enne pilota dell’altro ultraleggero coinvolto nell’incidente e che ha riportato diverse fratture durante le operazioni di atterraggio d’emergenza. L’uomo, sempre di origini emiliane, è stato ascoltato dagli inquirenti assieme a diversi altri testimoni oculari. Si fa sempre più strada la collisione in volo tra i due velivoli con una sorta di tamponamento in cui ad avere la peggio è stato l’ultraleggero su cui viaggiava la coppia emiliana che probabilmente ha toccato l’altro aereo nella parte inferiore della carena. Il lungo lavoro dei periti sarà proprio quello di ricostruire minuziosamente le fasi che eventualmente hanno portato allo scontro in volo, una circostanza piuttosto rara. La causa della collisione potrebbe successivamente dare un volto agli indagati considerando che l’ipotesi di disastro aviatorio colposo e omicidio colposo al momento è a carico di ignoti.

I due velivoli erano decollati domenica mattina da una aviosuperficie di San Giovanni Rotondo ed erano diretti nel Salento. L’eventuale collisione è avvenuta sui cieli del nord barese in contrada Casalicchio al confine tra i comuni di Trani e Corato.