«Sono a Cerignola da quasi 30 anni dove vivo con la mia famiglia e dove la passione e l’amore per la danza e per la cultura mi hanno portato a realizzare il sogno di sempre: l’insegnamento dell’arte coreutica e la possibilità per le nuove e talentuose leve di spiccare il volo. Andria rimane la mia città natale dove risiedono i miei parenti, i miei amici, dove sono le mie radici». Maria Rosa Carretta racconta le sue origini andriesi festeggiando nella sua Accademia di Danza e Spettacolo Scarpette Rosa a Cerignola il ritorno a casa della strepitosa Serena Carella, sua allieva, dopo la brillante esperienza alla 21^ edizione di “Amici”.

Serena, ballerina finalista del programma di Maria De Filippi, si è aggiudicata il premio Tim di 30mila euro e la borsa di studio della Alvin Ailey di New York.

«Sono felicissima – commenta l’insegnante – Serena ha 19 anni e studia danza da quando ne aveva 5. Si è sempre distinta per la sua determinazione, per la sua innata inclinazione alla coreutica. La nostra scuola Scarpette Rosa viaggia molto. Serena ha seguito vari stage e ovunque ha conquistato pubblico e podio fra classico e moderno. Durante l’attività laboratoriale è stata notata dal ballerino Kledi Kadiu che per lei è stato un ulteriore maestro. È entrata a far parte di una Compagnia di danza contemporanea in Francia e poi è giunta l’occasione delle selezioni per la trasmissione Amici di Maria De Filippi. L’assegnazione della importante borsa di studio della Alvin Ailey di New York corona lo splendido percorso di una giovane allieva volenterosa, umile e con una spiccata personalità».

L’Accademia di Danza e Spettacolo Scarpette Rosa di Cerignola diretta da Maria Rosa è una realtà consolidata a livello internazionale. Giovani talenti cresciuti nella scuola ora sono dei famosi ballerini in prestigiose compagnie del mondo.

Il rientro a Cerignola per Serena è una vera e propria festa. Gli allievi e gli amici di della scuola l’accolgono con gioia e applausi. Contenti e commossi la mamma Ottina, i nonni Maria e Carmine, Martina Fortunato insegnante di danza moderna e Maria Rosa Carretta di danza classica.

«Sono incredula – dice la mamma di Serena – ma ho sempre avuto fiducia nelle potenzialità di mia figlia e nell’operato tecnico ed educativo di Maria Rosa Carretta severa e autorevole nella preparazione della disciplina artistica. Oggi sono entusiasta ed orgogliosa della sua competenza e della sua umanità».

Maria Rosa Carretta nella sua allieva rivede quella fermezza e passione che hanno caratterizzato i suoi sogni. Rammenta la partenza da Andria per studiare all’estero e diplomarsi a Londra negli anni ’90 alla Dance Arts International, e poi le esperienze maturate al Nord Italia prima di giungere a Cerignola per dedicarsi all’insegnamento e alla direzione dell’Accademia Scarpette Rosa. Attualmente Maria Rosa Carretta è Giudice WADF presso la World Artistic Dance Federation, un incarico di prestigio a livello internazionale che conferisce lustro alla sua carriera professionale.