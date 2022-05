Si è svolta ieri la conferenza stampa, che ha visto la partecipazione del Comune di Andria, presso il Palazzo di Città, la manifestazione “Olio Capitale”. Tale evento è legato alla promozione della città come “Città dell’Olio”.

La conferenza è stata introdotta dall’intervento dell’Ass. alle Attività Produttive, Cesareo Troia il quale ha ringraziato la Regione Puglia, che si è fatta carico delle spese relative allo spazio espositivo, e le aziende Angiolillo di Tenuta Capogna, Tesoro di Puglia e il frantoio Agresti, che hanno collaborato all’iniziativa.

«Per valorizzare il nostro territorio, prodotti e aziende – ha commentato l’Ass. alle Attività Produttive, Cesareo Troia – l’Associazione delle Città dell’Olio ha promosso una legge sull’agriturismo, il che crea occupazione che va incontro all’imprenditoria giovanile. Il focus principale, ad oggi, è creare la “Carta degli Olii” affinché il ristoratore possa presentare al meglio i nostri prodotti tipici, ed avere cura verso il nostro territorio per la sua unicità così da invogliare i turisti ad ammirare le bellezze dei nostri paesaggi. Inoltre l’Olio non solo è un prodotto alimentare, ma anche dell’industria farmaceutica e salutistica. Abbiamo anche chiesto alla Regione Puglia di recuperare i territori abbandonati – conclude Troia – proprio per sostenere queste attività affinché i giovani possano lavorarvi».

Al termine della conferenza è intervenuto il Sindaco, Avv. Giovanna Bruno, ringraziando per il lavoro svolto le aziende che hanno partecipato a “Olio Capitale”. “Il comune di Andria si impegna – ha detto – per promuovere l’Olio Extra Vergine d’Oliva anche attraverso una piccola mostra di olii cittadini nel Palazzo Comunale e utilizzandoli come omaggi di rappresentanza, a rotazione tra le aziende, con etichette riportanti il logo del Comune”.

Gli olii esposti a “Olio Capitale” sono poi stati donati alla Casa di Accoglienza “Santa Maria Goretti”. Al termine della manifestazione sono stati esposti i tabelloni stradali di “Andria Città dell’Olio” donati dai produttori oleari.