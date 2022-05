Poche ore di lavoro notturno ed il ponte di via Bisceglie ad Andria non c’è più. Proseguono a ritmo serrato le opere per l’interramento della ferrovia nell’abitato della città federiciana ad opera del Consorzio Integra con la supervisione della Ferrotramviaria. Da mezzanotte alle 5 del mattino per eliminare lo scavalco che dagli anni ’60 caratterizzava il panorama ed il trasporto pubblico della città di Andria.

Lo smontaggio dell’impalcato ferroviario era prudenzialmente stato previsto in tre diverse notti. L’attività però è proceduta secondo cronoprogramma e, di conseguenza, è stato tutto concluso in poche ore. Nelle prossime due serate, dunque, non sono previste più le chiusure notturne dell’importante arteria stradale.

Un grande progetto quello dell’interramento che procede con gli scavi e le chiusure dei diversi attraversamenti in città come quello di viale Gramsci sostituito da una rotatoria che sta agevolando, di molto, il traffico veicolare su di una arteria particolarmente trafficata come via Trani. Modifiche alla viabilità che proseguiranno anche nei prossimi giorni dove si continuerà a lavorare su via Bisceglie per abbattere parte del muro laterale, allargare ed abbassare l’asse viario, modificare leggermente il percorso pedonale.