Il reddito energetico è una opportunità economica importante introdotta dalla Regione Puglia grazie all’impulso del Movimento 5 Stelle. È una misura innovativa pienamente inserita nella transizione ecologica ed energetica, che è al tempo stesso uno stimolo per la riqualificazione del patrimonio immobiliare e una misura di sostegno e solidarietà alle famiglie a reddito più basso.

Dopo un percorso legislativo accurato e dopo le buone sollecitazioni del PD di Andria che invitano ad occuparsi del reddito energetico, è arrivato il momento di descrivere operativamente sui territori le modalità di accesso a questa misura.

Se ne parlerà ad Andria, lunedì 23 maggio alle ore 17.30 presso il “Coco Hub” di via Barletta, con la consigliera delegata alle politiche culturali della Regione Puglia, Grazia Di Bari, con il primo firmatario della legge istitutiva del reddito energetico Antonio Trevisi e il capogruppo comunale del PD di Andria Michele Di Lorenzo.

Coordinerà l’incontro Michele Coratella, consigliere del M5S, per far comprendere l’importanza di questa misura e perché interventi del genere ci aiutano a capire che la transizione ecologica ed energetica non è un privilegio per chi se la può permettere, ma è accessibile a tutti.