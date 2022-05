Tra gioia per la salvezza conquistata sul campo, la certezza di iscrivere la squadra al prossimo campionato di C e l’anticipazione di novità societarie che verranno. Così il presidente della Fidelis Andria Aldo Roselli apre le porte della stagione 2022/23 di Serie C, all’orizzonte dopo la conferma della categoria ottenuta contro la Paganese. Il rapporto con i soci attuali, ammette, è al capolinea. Non nega dialoghi con imprenditori non di Andria, Roselli, anche se…

Un ruolo da definire è quello di Salvatore D’Alesio: il presidente onorario ha lasciato intendere di poter lasciare. Roselli è di un altro avviso. Di pari passo con il percorso societario, ci sarà quello tecnico. Primi tre nodi da risolvere: quelli riguardanti l’eventuale conferma di Pasquale Logiudice, Nicola Di Leo e Vito Di Bari. Chiosa sul rapporto con la tifoseria. Che ha risposto in 4000 unità all’appello salvezza di sabato e che si è fatta sentire, senza mai abbandonare la squadra.

Il servizio video di News24.City.