Curva che scende e indicatori della pandemia tutti a ribasso, ma non si arresta il dato dei decessi. Il bollettino odierno della regione Puglia conferma la frenata del covid: sono 1.888 i nuovi casi registrati a fronte di quasi 16mila tamponi effettuati. Purtroppo sono stati rilevati altri 9 morti che aggravano il bilancio totale ormai giunto a quota 8.420. Dei nuovi contagi 665 sono in provincia di Bari, segue Lecce con 400 nuovi casi, 259 nel foggiano, 244 nel tarantino, 174 in provincia di Brindisi e 130 nella Bat. Il totale dei contagi da inizio emergenza sale circa a 1.115.000. Scendono ancora i ricoveri con 421 pazienti in area non critica (-12 unità rispetto a ieri), mentre in 27 sono ricoverati in terapia intensiva. Si conferma in discesa anche il dato degli attualmente positivi, ad oggi 86.616. Nel bollettino odierno i negativizzati sono oltre 3mila, il totale sale 1.019.923.