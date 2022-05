Bel tempo e gite fuoriporta coincidono con l’immancabile aumento degli incidenti stradali. Ieri sul territorio di Andria sono stati due gli incidenti con 5 feriti complessivi ed uno in gravi condizioni. Al mattino primo scontro, per cause tutte da verificare ed una dinamica da comprendere, tra un’autovettura ed una moto sulla S.S. 170 tra Andria e Castel del Monte. Ad avere la peggio il conducente delle due ruote, un 56enne, sbalzato dal mezzo e salvo grazie all’utilizzo del casco. Un provvidenziale dispositivo di sicurezza che ha funzionato alla perfezione evitando problemi ben più seri grazie anche all’arrivo rapidissimo dell’equipe sanitaria del 118 proveniente da Andria. Trasporto in codice verde e pericolo scampato.

Un pericolo che sulle meravigliose strade panoramiche della murgia andriese è sempre dietro l’angolo. E’ quello che è accaduto sulla cosiddetta “Rivoluzione”, la strada che si snoda tra le città di Andria, Ruvo e Corato e che porta al maniero federiciano. Nel pomeriggio una carambola tra tre veicoli ha portato al ribaltamento di una delle vetture ed al grave ferimento di un uomo trasferito in ospedale in codice rosso. Diverse equipe sanitarie del 118 giunte sul posto assieme ai Carabinieri e quattro feriti nel complesso trattati dai sanitari.