Successo per le Piantine della Solidarietà del Calcit di Andria in occasione della Festa della Mamma. Il tradizionale appuntamento, con la raccolta fondi dedicata alle attività in supporto dei malati oncologici, ha visto una partecipazione praticamente doppia rispetto a quella dello scorso anno con una adesione ogni più rosea aspettativa. Azalee, gerbere e ortensie per colorare diverse scuole andriesi e la centralissima viale Crispi ad Andria nello scorso weekend.

«Un progetto quello delle Piantine della Solidarietà che si ripete da tantissimi anni – spiega il Dr. Nicola Mariano Presidente del Calcit di Andria – quest’anno siamo a 38 anni di attività ma all’orizzonte c’è il 40esimo anniversario che rappresenta un traguardo direi storico. Nel mentre il gruppo direttivo e la maggior parte dei tanti soci dell’associazione stanno lavorando alacremente per continuare con le iniziative che ci permettono di raccogliere fondi da destinare ai malati oncologici. Abbiamo in questo periodo una attenzione particolare verso i bambini ucraini grazie alle donazioni che stiamo effettuando alla Fondazione Soleterre attiva da anni in questo campo ma abbiamo soprattutto in piena attività il gruppo d’azione per le attività del progetto La Grande C, un progetto di assistenza completa ai malati oncologici del nostro territorio».