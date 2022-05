E’ il primo gol stagionale di Lorenzo Sorrentino ad entrare di diritto nella storia calcistica di Andria e della Fidelis che batte uno a zero la Paganese e salva il professionismo. Un anno complicato dopo il ripescaggio ad agosto inoltrato ma un anno che termina con un successo davanti a ben oltre 4mila spettatori festanti. E’ la vittoria del trio tecnico Di Leo-Di Bari-Di Cecco. Un trio che è riuscito a ricompattare l’ambiente ed a ridare fiducia e morale ad una squadra molto abbattuta dopo la sconfitta casalinga contro il Campobasso. Presto per parlare di futuro ma ora la Fidelis avrà tempo per programmare con calma la prossima stagione. Saluta al momento il professionismo, invece, la Paganese dopo 16 anni consecutivi ed una sola riammissione.

Il tecnico Raffaele Di Napoli sceglie il 3-5-2 confermando in blocco la squadra che ha vinto il match di andata. Tommasini e Guadagni in avanti con Tissone a dettare i tempi di gioco. Per la Fidelis mini rivoluzione con panchina per Riggio, Carullo e Di Piazza: in campo c’è Sorrentino come boa centrale e Tulli alle sue spalle assieme a Casoli e Bubas. Rientro dal primo minuto per Risolo con Urso tandem di centrocampo. Monterisi al centro della difesa. Neanche 10 secondi dal fischio d’inizio e Casoli riceve da Sorrentino per un tiro di destro che finisce di poco alto. Il Degli Ulivi è uno dei protagonisti in campo e c’è subito un episodio tutto da moviola: calcio di punizione battuto da Urso palla che finisce direttamente in rete senza che nessuno la tocchi ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco giudicato attivo di Sorrentino. Casoli da destra per la testa di Sorrentino che in torsione non inquadra la porta. Tulli si libera bene e dal limite mette in grande difficoltà Baiocco non perfetto nell’intervento. Azione prolungata in area Paganese e Ciotti alla fine la colpisce di testa con Baiocco questa volta sicuro. Tulli da sinistra inventa per Casoli, palla centrale e Risolo dal dischetto del rigore colpisce debolmente. Spinge senza sosta la Fidelis che con Casoli trova un tiro su cui Baiocco deve distendersi in corner. Stesso finale per il tiro di Urso. La pressione biancazzurra cala un po’ a cavallo della mezz’ora ma la Paganese non mette mai la testa fuori dalla propria area di rigore. Ed al 37’ ecco il gol salvezza e liberazione: Urso ci prova dal limite, palla deviata da un difensore ma sui piedi di Sorrentino che tutto solo non può sbagliare davanti a Baiocco. Primo gol stagione, prima corsa sotto la Nord e gol decisivo per la grande festa del “Degli Ulivi”. Recupero lunghissimo nella prima frazione ma la Fidelis prova a capitalizzare ed al 47’ è Urso direttamente su punizione a mettere i brividi a Baiocco. Al 51’, poi, tanto nervosismo in campo ed a farne le spese sono Di Napoli e Di Bari sulle due panchine. Dopo un primo tempo così avvincente c’è una ripresa molto meno spettacolare. Subito in campo Diop che dopo sette minuti confeziona l’unico tiro verso la porta biancazzurra del match su assist di Zanini. Palla sul fondo. Anzi è la Fidelis a costruire una occasione monumentale che Bubas, tutto solo, spreca malamente davanti a Baiocco. Il resto sono solo cambi, falli, ammonizioni, ed il neo entrato Di Piazza, in pieno recupero, calcia nel cuore dell’area su assist di un inesauribile Sorrentino, palla salvata da Baiocco. Al 97’ è triplice fischio ed è soprattutto festa Fidelis che resta in serie C.