Pubblicata sull’Albo Pretorio l’ordinanza n.124 del 05/05/2022, del Settore Mobilità e Viabilità che, per ampliare la possibilità di sosta dei veicoli su entrambi i lati della stessa via, senza creare intralci alla circolazione veicolare, ha istituito il senso unico di marcia su Via Baratieri, da Via Magg. Galliano a Via Sosta S. Riccardo e il senso vietato nella opposta direzione.