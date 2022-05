«La notte del 9 maggio La Fabbrica e i suoi abitanti sono stati violati. Dopo aver forzato i cancelli dei vicini i ladri hanno tagliato la recinzione e danneggiato i portoni, per intrufolarsi così nella struttura saccheggiandone tutto il suo contenuto. Tutti gli attrezzi da lavoro, materiale elettrico e del suono, cassa e stock del bar. I danni ammontano a 15mila euro». Ripercorrono quanto accaduto i ragazzi del centro culturale de La Fabbrica dopo il furto subito due giorni fa. Partita una raccolta fondi online che però sta già registrando centinaia di adesioni con diverse migliaia di euro già raccolti. Naturalmente non è ancora abbastanza per ripagare di tutti i danni subiti.

«Situata nella periferia di Andria – si legge sulla piattaforma di raccolta fondi GoFundMe – La Fabbrica è un centro culturale associativo che si pone come obiettivo quello di trasformare una vecchia fabbrica di chiodi abbandonata in un luogo inclusivo di condivisione, espressione, integrazione e divulgazione di arte e cultura. Dal momento in cui abbiamo lasciato Parigi – scrivono – Andria, la Puglia tutta e La Fabbrica sono diventate la nostra casa. Abbiamo ricevuto la solidarietà di amici, artisti e di tutta la comunità pugliese. Il nostro lavoro – proseguono – è divulgare cultura ed arte valorizzando il territorio ed i suoi frutti». E il sostegno per continuare questo sogno non è mancato, dato che sono stati già raccolti 3.200 euro in un giorno. La campagna, che ha ricevuto centinaia di donazioni, è raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/help-la-fabbrica