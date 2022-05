Nelle ultime sere l’associazione “3Place” ha ricevuto diverse segnalazioni per la puzza di bruciato nelle ore serali in diversi punti della città. La zona più colpita dalle emissioni maleodoranti sono via Corato, via Asiago, via Bisceglie, zona S.S. Sacramento, zona via Verdi, ma anche in via Trani sino a viale Venezia Giulia e zona Pineta, oltre alla zona di Santa Maria Vetere.

3Place invita i cittadini ad effettuare le segnalazioni alla Polizia Locale di Andria, all’Arpa Puglia su questo form e alla stessa associazione ambientale.

«Ci sentiamo con le mani legate – scrivono i componenti di 3Place – per voi esseri senza scrupoli che, con molta probabilità bruciate plastica, o cavi da cui ricavare rame, o pneumatici, o altro, per i vostri guadagni rovinando la salute di tutti noi. Vi diciamo che continueremo a lottare fino al giorno che non sarà fatta giustizia! Cittadini facciamo la nostra parte, sempre!».