Mostrare alla città l’avanzamento delle opere di ristrutturazione di due elementi importanti della Città di Andria come il campanile della Chiesa del Carmine e la Biblioteca diocesana. Si chiama “Cantiere Aperto” ed è una iniziativa fortemente voluta dalla Diocesi di Andria per rendere partecipi tutti i cittadini dei lavori in corso, della storia di quei preziosi beni e dell’importanza storico – artistica del complesso conventuale.

Un approccio nato dalla consapevolezza di voler ribaltare il concetto del cantiere come fonte di disagio bensì in opportunità di conoscenza e dialogo. E la partenza non poteva che essere dedicata ai più piccoli, futuri custodi della città e della storia. Oggi ospitate alcune classi dell’Istituto Comprensivo “Verdi – Cafaro”.

Soprattutto il campanile della Chiesa del Carmine è al centro di un restauro particolarmente complesso ma che potrà restituire alla comunità un pezzo di storia di tradizione e fede che ha un valore assoluto per il popolo andriese.

Il servizio di News24.City.