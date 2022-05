L’Associazione IN & YOUNG si è resa protagonista negli ultimi mesi di una serie di iniziative di grande impatto sociale e culturale a beneficio del Territorio e della Comunità locale. In prima fila le socie e le simpatizzanti del sodalizio, artigiane o aspiranti tali, che hanno prodotto, una dopo l’altra, alcune singolari ed impegnative installazioni artistico-artigianali di indiscussa valenza e spessore.

«Abbiamo esordito in occasione della Giornata di Commemorazione delle Donne Vittime di Violenza – ricorda la presidente di In & Young, Emma Monterisi – con una suggestiva installazione dal titolo “Legata ad un Filo”, magistralmente composta da millecinquecento rose rosse, tuttora visibile presso il Chiostro di San Francesco. Con il Rosso a rammentare, una volta di più, il colore del sangue versato dall’universo femminile e, più in generale, dai soggetti più deboli della società, quali anziani, bambini, indigenti, disadattati. Tutto ciò in opportuna sinergia con il centro Antiviolenza Riscoprirsi».

«Di fortissimo impatto visivo – continua Monterisi – è risultata poi la realizzazione in Piazza Duomo – in occasione della recente Fiera di Aprile ed in sinergia con la Civica Amministrazione – di una struttura intitolata le “Ali della Libertà”, raffigurante una maestosa Farfalla realizzata interamente all’uncinetto. Larga 4,80 metri e alta 3,50 metri, è composta da mille granny, ovvero 1000 tessere lavorate interamente a mano. Recuperando così una secolare tradizione, artigianale e manuale, assai cara alle nostre nonne, che rischia inopinatamente di perdersi con l’avanzare del tempo. Ben 30 giornate lavorative, 15 lavoratrici ed oltre 100 gomitoli colorati hanno così prodotto un risultato che suggestiona e per certi versi commuove i visitatori di qualunque sesso ed età. Per non parlare della sana operazione di messa in gioco e di valorizzazione delle abilità manuali di tante donne, sistematicamente estranee ad ogni circuito lavorativo».

«Ma non è tutto – prosegue Monterisi. Aderendo ad un esplicito invito del dirigente dell’Istituto C.P.I.A. “Gino Strada”, Paolo Farina, il team di artigiane e di artigiani dell’Associazione, in collaborazione con gli studenti della scuola, sta portando a conclusione, proprio in questi giorni, una nuova installazione che farà bella mostra di sé presso il plesso di San Valentino ad Andria. Un’inedita opera tridimensionale, frutto di tecniche e materiali che richiamano a chiare lettere gli antichi mestieri e la manualità della tradizione artigianale locale. Un installazione in cui fortissimo è il legame con la Terra, l’Ulivo, il Grano, il Legno ed altri materiali simbolici, che ci consentono un tuffo immaginifico nel passato della nostra Comunità. Sento pertanto il dovere – conclude la presidente di IN & YOUNG – di ringraziare le componenti del direttivo dell’associazione (Anna Catino, Cira Di Palma, Rosanna Di Ruvo, Anna Leone, Mariella Sellitri e Antonella Sinisi), le oltre 30 socie-artigiane che si sono alternate ai lavori in questi mesi e tutti quelli che a vario titolo hanno contribuito al felice esito di queste iniziative che danno lustro sociale e culturale alla nostra città, con un occhio anche alla riqualificazione dell’arredo urbano».