La rivoluzione della mobilità cittadina ad Andria è iniziata da ieri pomeriggio. Chiuso il varco di viale Gramsci ed attivo un nuovo attraversamento con rotatoria e nuove preselezioni in via XXIV Maggio nei pressi del Monumento ai Caduti. Effetti dei lavori di interramento della ferrovia nell’abitato andriese, lavori che proseguono abbastanza spediti e che prevedono ora massima attenzione verso la zona centrale e sud dei lavori e cioè quella che va da via Bisceglie a Corso Cavour. Ed a giudicare dal primo impatto sembra che la situazione non sia stata accolta con particolari criticità. La chiusura di ieri pomeriggio del varco di viale Gramsci ha provocato soprattutto curiosità e qualche errore di preselezione ma ha mantenuto il traffico scorrevole in entrata.

Una circostanza che non si era mai verificata neanche da quando il passaggio a livello è rimasto definitivamente aperto. Resteranno, però, alcuni giorni di prova in cui eventualmente si potrà ancora cercare di limare qualcosa con la presenza della Polizia Locale e delle autorità competenti anche perché alcune criticità sembrano esserci adesso in via Isonzo in alcuni specifici orari della giornata. Per il proseguo delle modifiche alla viabilità, invece, entro fine maggio ci sarà una chiusura temporanea di una notte di via Bisceglie a causa della necessità di rimuovere i binari sul ponte. Successivamente si lavorerà sulle paratie laterali sino al senso unico che sarà per alcune settimane sull’importante arteria stradale cittadina.