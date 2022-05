L’attore hollywoodiano Stanley Tucci ha fatto tappa ad Andria nei giorni scorsi e, precisamente a Montegrosso presso il ristorante “Antichi Sapori”. In un video pubblicato sulla sua pagina Instagram Tucci racconta le caratteristiche di alcune verdure murgiane. L’occasione giusta anche per deliziarsi con alcuni dei prodotti tipici del territorio.

La sua presenza in Puglia non è un caso poiché l’attore sta registrando le puntate di un documentario gastronomico dal titolo “Stanley Tucci: Searching for Italy”. Un programma che andrà in onda in America sulla Cnn.