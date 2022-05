La carica dei 500: sono i tifosi pronti a sostenere la Fidelis Andria sabato pomeriggio allo stadio Torre di Pagani, dove sarà tempo di giocare gara-1 dei playout che valgono una stagione. Sono stati polverizzati nell’arco di 72 ore i biglietti a disposizione nel settore Ospiti della partita di andata. Numeri che attestano un entusiasmo in crescita e la consapevolezza del peso specifico dei prossimi 180 minuti, al termine di una stagione che ha visto Andria ritrovare quel legame con il calcio professionistico perso quattro estati fa. Anche per questo la piazza ha risposto presente agli appelli di calciatori e staff tecnico, che negli ultimi giorni – è l’esempio di Alcibiade, Casoli e del duo Di Bari/Di Leo ai microfoni di Telesveva – avevano sottolineato quanto la spinta del pubblico avesse inciso sul girone di ritorno. E a Pagani potrebbe esserci anche un tifoso d’eccezione sugli spalti.

Ad accompagnare la Fidelis nella sfida di Pagani, con start alle 17.30, non ci saranno solo i 500 tifosi previsti al Torre. Nello specchietto retrovisore dell’Andria c’è anche un girone di ritorno che ha visto la squadra cambiare la propria fisionomia e sorpassare proprio la Paganese, battuta sia all’andata che al ritorno con lo stesso punteggio: 1-0. Da febbraio in avanti la squadra ha quasi dimezzato i gol al passivo, senza però crescere nella produzione offensiva. Intanto in Campania tenere la porta blindata sarà essenziale, per garantirsi un altro vantaggio competitivo nella sfida di ritorno. Dove a sostenere la Fidelis ci saranno ben più di 500 tifosi.