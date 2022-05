Krizia Scamarcio e Rossana Cannone, due emergenti attrici andriesi, hanno preso parte alla produzione cinematografica in salsa pugliese “La Grande guerra del Salento”. Un film diretto da Marco Pollini e tratto dall’omonimo romanzo di Bruno Contini, basato su una storia vera.

«Nel secondo dopoguerra, mentre la storia si lecca le ferite di due guerre mondiali, in Salento se ne scatena un’altra, che ha per eserciti gli abitanti di due paesini, Supersano e Ruffano. A farla scoppiare desideri di potere, deliri di onnipotenza, follia e una partita di pallone. La rivalità tra le squadre di calcio del Supersano e del Ruffano fa da contorno alla rivalità tra due uomini. Ernesto, imprenditore agricolo e presidente della squadra di calcio di Supersano e Alfredo, generale in pensione del regime fascista e presidente del Ruffano Calcio. Sullo sfondo, l’amore tra Giulio e Agnese e l’amicizia che li unisce ad un’altra coppia di giovani, Giovanna e Antonio. Quest’ultimo fu il primo tifoso nella storia d’Italia a perdere la vita per una partita di pallone».

La figura di Agnese è interpretata da Rossana Cannone, mentre il ruolo di Margherita, sorella di Agnese, è ricoperto da Krizia Scamarcio. Nel cast anche i tre maestri del cinema Marco Leonardi, Paolo De Vita e Pino Ammendola e dei mostri sacri dello spettacolo pugliese come Uccio De Santis, Fabrizio Saccomanno e Giuseppe Ninno in arte Mandrake.

Le strade di Rossana e Krizia, cresciute ad Andria e amiche d’infanzia, si sono nuovamente incrociate in questa pellicola che sarà proiettata per la prima volta nella città federiciana il prossimo sabato 7 maggio alle ore 19 presso la Multisala Roma. La seconda proiezione è prevista alle ore 21. All’evento, oltre alle due padrone di casa, prenderà parte anche il regista Marco Pollini.