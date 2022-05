Vincenzo De Vita, andriese, ingegnere meccanico in Leonardo (aerospazio-difesa) in servizio attivo negli stabilimenti di Foggia fino al pensionamento, qualche mese fa, ha ricevuto ieri, durante la tradizionale cerimonia che si tiene in occasione della giornata del Primo Maggio, la “Stella al merito del Lavoro”.

Alla cerimonia ha presenziato, in rappresentanza del Sindaco di Andria, l’assessore all’Urbanistica, arch. Anna Maria Curcuruto.

La cerimonia si è tenuta nell’Auditorium della Legione Allievi della Guardia di Finanza e l’ing. De Vita è stato uno dei 42, tra lavoratrici e lavoratori, ad essere stato insignito della onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica per essersi distinto, come gli altri, per singolari meriti di perizia, laboriosità, condotta morale aggiunti ai requisiti di anzianità.

La cerimonia è stata presieduta dalla Prefetta di Bari, Antonia Bellomo, con la partecipazione dei Prefetti della Regione e delle autorità politiche, civili e militari del territorio.

Per la Prefettura della Bat ha partecipato il Vice Prefetto, dott. Angelo Caccavone.

«L’andriese Ing. Vincenzo De Vita, laureato a Pisa, – commenta l’ass. Curcuruto – ha ben saputo brillantemente rappresentare, con la sua intensa e varia attività presso la Leonardo, l’eccellenza italiana nello studio, nella ricerca, nei brevetti e nella produzione di sistema innovativi e di sicurezza, all’avanguardia mondiale in campo aeronautico. Questo ultimo tema mi ha particolarmente coinvolta, come figlia di un pilota militare, nata e cresciuta “in giro per aeroporti” tra la Puglia, il Lazio e la Toscana».

Nella foto della premiazione: da sinistra l’ing. De Vita, l’arch. Curcuruto con la fascia di Sindaco in rappresentanza della città, il Vice Prefetto della Bat, dott. Caccavone, l’assessore regionale Stea.