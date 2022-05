Giornate funestate dagli incidenti stradali nel territorio del nord barese. Poco dopo le 14 in via Castel del Monte ad Andria, auto fuori strada e fine corsa contro i muretti a secco laterali. La vettura, una Lancia Y, è andata completamente distrutta. Provvidenziale il rapido intervento di una equipe sanitaria del 118 di Andria per soccorrere la giovane, ed unica occupante del mezzo, al volante.

La 23enne andriese è stata trasferita al Pronto Soccorso dell’Ospedale “Bonomo” in codice rosso per dinamica. Sul posto anche il Nucleo di Pronto Intervento della Polizia Locale per i rilievi. Da comprendere perchè la giovane abbia perso il controllo della vettura finendo poi sul muretto laterale.