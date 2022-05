Grave incidente stradale sulla SS170 tra Andria e Barletta. Uno scontro frontale con almeno tre auto coinvolte. E’ accaduto attorno all’1 di notte e da una primissima ricostruzione una auto utilitaria sarebbe entrata contromano dallo svincolo per la borgata di Montaltino ed ha impattato con altre due auto che procedevano in direzione opposta (da Andria verso Barletta).

Nel complesso sono sette i feriti tutti gravi di cui però due in condizioni gravissime sbalzati dall’utilitaria. Si tratta di una ragazza di 23 anni e di un uomo di 32 anni entrambi di Barletta e trasferiti d’urgenza questa notte al “Bonomo” di Andria dove sono stati sottoposti ad intervento chirurgico. Gli altri feriti sono stati trasportati a Bari e smistati tra Barletta e Bisceglie. Dodici le persone coinvolte in totale. Sul posto sei equipaggi di soccorso del 118 provenienti in particolare da Andria, Barletta, Canosa e Trani oltre a vigili del fuoco e polizia stradale. Questa mattina si prosegue con i rilievi per dissipare ogni dubbio sulla dinamica e sulle cause che hanno portato all’incidente.