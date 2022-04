Potrebbe essere stata una sigaretta ad aver provocato l’incendio in una abitazione di viale Istria ad Andria, questa mattina, che ha tolto la vita ad una 83enne. La donna viveva da sola in casa. Attorno alle 6.40 è scattato l’allarme da parte dei vicini e del figlio della donna non appena notato quella nube di fumo uscire dal balcone dell’abitazione, situata proprio difronte all’ospedale “Bonomo”. Sul posto sono intervenute diverse squadre di soccorso a cominciare dai vigili del fuoco del comando provinciale di Barletta che hanno domato le fiamme. Una volta entrati i pompieri hanno trovato davanti ai loro occhi una scena agghiacciante, l’anziana giaceva a terra priva di vita e visibilmente arsa dal rogo. A nulla è servito l’intervento di una equipe sanitaria del 118. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Andria, la Polizia di Stato e la Polizia Locale. Il traffico davanti all’abitazione è stato interdetto sino al termine delle operazioni di spegnimento delle fiamme. I militari stanno indagando per comprendere le possibili cause che hanno provocato le fiamme. L’83enne – secondo quanto trapelato – era solita fumare anche in casa, ma non si esclude che possa aver avuto un malore dopo aver acceso la sigaretta. La stessa, una volta caduta a terra, potrebbe aver dato il via all’incendio. Saranno i carabinieri a ricostruire i dettagli di una tragedia consumata in pochi attimi, soprattutto per comprendere i possibili legami tra il decesso della donna e l’incendio che ha invaso la sua abitazione.