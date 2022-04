Associazione “in & YOUNG aps” di Andria per l’inaugurazione della Fiera d’Aprile in piazza Duomo.

Una vera e propria opera d’arte è stata realizzata all’uncinetto dalle signore dell’ Associazione “in & YOUNG aps” di Andria per l’inaugurazione della Fiera d’Aprile in piazza Duomo.

«Quando ho visto il lavoro quotidiano, la dedizione, le relazioni, la cura per la città, i legami belli, la ricucitura, la rinascita e poi l’opera completa per la prima volta dal vivo mi sono commossa – afferma l’assessore alla Bellezza Daniela Di Bari».

«Da oggi questo bellissimo lavoro si può ammirare in piazza Duomo, e con la sua installazione può dirsi aperta la 585esima edizione della Fiera d’Aprile – continua Di Bari. L’uncinetto è l’arte per eccellenza delle nostre nonne, qualcosa che ci lega al passato e alle nostre radici. Eppure queste signore hanno dimostrato come con essa si possa realizzare qualcosa di assolutamente contemporaneo. Proprio come vorremmo che fosse la nostra Fiera d’Aprile. È la nostra manifestazione più antica e longeva, eppure di anno in anno si rinnova, riuscendo di volta in volta a interpretare il presente che viviamo. Buona Fiera d’Aprile dunque, e buone “Ali della libertà”!».