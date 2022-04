Nell’anno che sarà ricordato come quello della “ripartenza” dopo l’emergenza covid, Andria rivivrà la sua Fiera d’Aprile nel 585° anniversario del ritrovamento delle ossa di San Riccardo avvenuto il 23 aprile del 1438. Una ricorrenza molto sentita dai cittadini e da sempre celebrata con colori, rievocazioni storiche, eventi culturali e degustazioni. Dopo due anni di stop e tutto il tempo a disposizione per organizzarlo nei minimi dettagli, nonostante le difficoltà della pandemia, la manifestazione è stata presentata in tutta fretta, senza cartellonistica e brochure, e praticamente a due giorni dall’inizio della Fiera (che si terrà nei giorni 22-23-24 aprile). La conferenza stampa di presentazione è stata convocata solo un’ora prima, dopo che la Giunta ha approvato in giornata il programma della rassegna. A parte questo, sono diversi gli appuntamenti. Non ci sarà il corteo, sarà un testo poetico dell’associazione Alfa Teatro a raccontare la rievocazione. Protagonisti luoghi della cultura come Museo Diocesano, con opere del ‘400 esposte, biblioteca comunale, ufficio IAT. E poi ancora lo spettacolo di Max Paiella di Radio 2 all’oratorio salesiano, il “Concerto di Primavera” a cura della scuola dell’infanzia paritaria “Oasi San Francesco”, e l’evento “Dante a Colori” nella villa comunale. In piazza Duomo, invece, ci sarà un’installazione dell’associazione In&Young.

In programma anche le classiche bancarelle che saranno situate in Corso Cavour tra l’intersezione con viale Roma ed il passaggio a livello di viale Gramsci. Non mancheranno degustazioni ed eventi musicali, sullo sfondo anche la beneficenza.

Presentata anche la seconda edizione di “Andria pedala”, una biciclettata che si snoderà lungo le periferie, domenica 24 aprile alle 10.30 da Largo Torneo, per rilanciare la mobilità sostenibile. Il tutto, ha sottolineato il Sindaco Giovanna Bruno, a costi contenuti. Le spese a carico dell’Ente comunale riguarderanno alcuni rimborsi e la SIAE. Il servizio.