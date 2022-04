Il Sindaco, Giovanna Bruno, ha conferito ieri pomeriggio al dott. Pasquale Villella, la delega di Assessore alla Trasparenza, Bilancio, Programmazione Economica e Società Partecipate, delega che il professionista ha accettato.

Il Sindaco ha presentato il neo assessore al Segretario Generale, Arrivabene, ai Revisori dei Conti e agli assessori comunali insieme ai quali Vilella parteciperà, già quest’oggi, ad una prima seduta di giunta.

Il Sindaco ha definito con il dott. Vilella le priorità sulle quali ha chiesto il massimo del suo impegno alla luce della complessità delle problematiche di cui dovrà occuparsi in tema di bilancio comunale, di gestione dei tributi e delle società partecipate, in primo luogo la Multiservice. Presente al conferimento della delega il Sub Commissario Cittadino del PD, Lorenzo Marchio, quale massimo referente del partito di maggioranza che ha individuato nel dott. Vilella un professionista serio e competente cui affidare il delicato compito assegnatogli.

«Solo pochi giorni fa non immaginavo di dovermi dedicare a questo importante incarico – commenta l’Assessore Vilella. Devo molto agli amici del PD che hanno proposto il mio nominativo al Sindaco per la nomina. Ho accettato l’incarico con la consapevolezza che non c’è tempo per i convenevoli per cui inizierò a lavorare in linea con le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti già pianificati. Dopo aver incontrato gli organi politici sentirò i Dirigenti per entrare nel vivo del lavoro da svolgere. Qualcuno ha fatto riferimento alla “eredità operaia e bracciantile del PD andriese” nel riferirsi al sottoscritto e ciò mi lusinga perché questo dimostra che questa nomina non è mai stata da me richiesta; piuttosto sono grato al PD per avermi offerto la possibilità di rendermi utile alla cittadinanza nel solco di quanto questa amministrazione ha già iniziato a fare dal suo insediamento. Concludo ringraziando l’intera Giunta e la coalizione di maggioranza – in particolar modo il PD – per aver creduto nella mia persona auspicando di poter avere un dialogo sereno e costruttivo con tutto il Consiglio Comunale».