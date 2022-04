Ad Andria sono ormai entrati nel vivo gli importanti lavori di interramento del tratto urbano della Ferrovia. Nelle prossime settimane punti vitali per la circolazione cittadina delle automobili saranno interessati da chiusure, e per forza di cose la mobilità andriese subirà sensibili variazioni. I primi passaggi a livello ad essere chiusi saranno quello di viale Gramsci e il sovrappasso di via Bisceglie: il primo a fine aprile, il secondo a inizio maggio, a poca distanza l’uno dall’altro. Dopodiché seguiranno via Ospedaletto, via Vecchia Barletta e via Barletta.

Tutte le chiusure saranno tempestivamente comunicate, tuttavia per esporre in maniera dettagliata il cronoprogramma dei lavori e presentare il nuovo assetto della viabilità cittadina, Andria Bene in Comune ha organizzato due incontri pubblici alla presenza dell’Assessore alla Mobilità Pasquale Colasuonno.

– Martedì 19 aprile 2022 alle ore 19:30

(Bar Girasole – Viale A. Gramsci, 10)

– Mercoledì 20 aprile 2022 alle ore 19:30

(Over The Net – Via Bisceglie, 110)

Due incontri di presentazione e dibattito circa le scelte assunte dall’Amministrazione onde poter condividere con i cittadini interessati le decisioni che necessariamente dovranno essere prese nell’interesse comune.

È preciso obiettivo di tutte le parti in causa accelerare il più possibile il corso dei lavori così da consegnare per il dicembre del 2023 un’opera strategica per l’intera Comunità, e più la Comunità sarà coinvolta in questo processo di cambiamento, più questa fase di transizione sarà veloce e armoniosa.