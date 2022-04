È partita nella giornata di ieri in Puglia la somministrazione della quarta dose di vaccino anti-Covid per i soggetti fragili. A ricevere il richiamo, a distanza di almeno 120 giorni dall’ultima dose, saranno i pazienti fragili, malati rari, trapiantati e tutti coloro che è necessario proteggere ulteriormente. I soggetti di età uguale o superiore agli 80 anni, gli ospiti dei presidi residenziali per anziani, i soggetti di età compresa tra i 60 e gli 80 anni con elevata fragilità.

Il tutto è stato ufficializzato con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Determina AIFA di autorizzazione della somministrazione dei vaccini anche per la seconda dose booster. L’accesso alla vaccinazione avverrà senza necessità di prenotazione e secondo modalità organizzative definite da ciascuna ASL, dalle Aziende Ospedaliero-Universitarie, dalle strutture di ricovero private, dalle Reti di Patologia e dalla Rete Malattie Rare.

La Regione ha ribadito l’importanza di incrementare anche in Puglia i già ottimi livelli di copertura vaccinale in quanto elemento di protezione efficace da tutte le varianti Omicron del virus SARS-CoV-2. Le Aziende Sanitarie di Puglia garantiranno l’organizzazione dell’offerta mediante i Punti Vaccinali distribuiti sul territorio al fine di raggiungere anche per la seconda dose booster una copertura ottimale. E’ confermato inoltre il coinvolgimento attivo nella vaccinazione anti Covid-19 dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta.