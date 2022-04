Il Servizio Traffico e Mobilità del Comune di Andria comunica che in occasione della celebrazione della “Processione dei Misteri”, viene istituito il giorno 15 aprile, dalle ore 15.00 sino a cessata esigenza, LA CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE e IL DIVIETO DI FERMATA E SOSTA CON RIMOZIONE COATTA sul seguente percorso: Piazza Porta la Barra, Via Orsini, Piazza Ruggiero VII, Via G. Poli, Viale Alto Adige, Via Dante Alighieri, Piazza Sannazzaro, Via Vittor Pisani, Piazza Imbriani, Via Alcide De Gasperi, Via Porta Castello, Piazza Vittorio Emanuele II, Via Vaglio, Via La Corte, Via Flavio De Excelsis, Via Flavio Giugno, Via Porta la Barra, Piazza Porta la Barra.

Nei casi di effettiva necessità, l’accesso sarà consentito ai veicoli delle forze dell’ordine, a quelli al servizio delle persone invalide e, ove possibile, ai soli residenti per l’entrata e l’uscita dai garage.