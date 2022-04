Nuovo aumento dei contagi, lieve calo dei ricoveri e purtroppo altre 21 vittime. Sono questi i dati più importanti della pandemia Covid in Puglia dopo la pubblicazione da parte della Regione dell’ultimo bollettino epidemiologico che fa registrare altri 7.780 nuovi casi su oltre 41 mila test effettuati e 21 morti che aggravano il bilancio delle vittime dall’inizio dell’emergenza sanitaria. Al momento sono 8.100. I casi odierni sono stati rilevati principalmente nelle province di Bari, Lecce e Taranto: rispettivamente con 2.817, 1.459 e 1.127 nuovi contagi. Numeri più bassi ma comunque rilevanti negli altri territori: 997 nel foggiano, 783 nel brindisino e 521 nella Bat.

Situazione in leggero miglioramento negli ospedali pugliesi dove al momento sono ricoverate 640 persone in area non critica (-9 rispetto alla giornata di ieri), mentre sono 37 i pazienti che lottano contro il virus nelle terapie intensive, dove si registra un -2 nelle ultime 24 ore. Le buona notizie arrivano anche dal numero odierno di negativizzati che sono oltre 10 mila. Il boom di guariti torna quindi a far scendere il dato degli attualmente positivi in Puglia che sono poco più di 105 mila.