E’ ufficialmente partita l’attività dell’Emporio Solidale “Le Dodici Ceste” della Misericordia di Andria. La struttura realizzata all’interno di uno spazio in via Vecchia Barletta 206, sarà a disposizione per gli utenti più bisognosi che attraverso una tessera magnetica potranno acquistare direttamente i prodotti necessari presenti all’interno del supermarket sociale.

Dal lunedì al sabato in viale Istria ad Andria i volontari giallociano saranno all’interno di Casa della Misericordia per l’ascolto delle eventuali necessità. Sarà sempre necessario passare prima in quel luogo per poter poi accedere all’Emporio che, invece, sarà aperto il martedì e giovedì dalle 9 alle 12,30 ed il pomeriggio dalle 16 alle 20. Il progetto della Misericordia andriese è all’interno di un programma più ampio della Confederazione Nazionale che ha previsto l’apertura di 31 empori in tutta Italia e di questi due in Puglia.

L’inaugurazione alla presenza delle autorità cittadine sia civili che religiose. L’apertura dell’emporio arriva nell’anno in cui la Confraternita andriese celebra i 30 anni di attività al servizio del territorio e della comunità con un prezioso ruolo non solo di aiuto ma anche di formazione.

Essenziale la collaborazione dei cittadini e delle aziende private che stanno già spostando il progetto. Fondamentale anche il coinvolgimento delle istituzioni come ha ricordato il Sindaco di Andria, Giovanna Bruno.