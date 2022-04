«Quale delegato alle risorse umane desidero porgere a nome personale e della Civica Amministrazione, le felicitazioni per la vostra elezione quali rappresentanti sindacali dei dipendenti comunali. Nel rispetto dei nostri distinti ruoli voglio assicurare l’impegno di questa Amministrazione al confronto, conscio che il momento che stiamo attraversando è complesso ed irto di difficoltà e non solo per quello che riguarda la situazione in cui versano le finanze comunali». Lo scrive in una nota l’Assessore Pasquale Colasuonno.

«Vorrei dirvi solo una cosa: non siete soli! Come Amministrazione comunale noi ci siamo e daremo il massimo per garantire che le condizioni lavorative migliorino così da avere una “macchina comunale” sempre più efficiente e funzionale. Con il confronto riusciremo ad affrontare i problemi e individuare le soluzioni. Buon lavoro quindi e arrivederci a presto».