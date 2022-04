Che cosa accadrà nella città di Andria tra poche settimane a causa dei lavori di interramento della ferrovia? Chiusura degli attraversamenti ed inevitabili disagi. Già insediato un tavolo di concertazione con l’ente comunale per cercare delle soluzioni si partirà già da fine aprile con i primi interventi su via Trani prima di passare a via Bisceglie. Qui in particolare l’attuale ponte sarà smontato, la sede stradale abbassata e resa più larga per il transito.

Sui tre chilometri di tracciato interrato saranno poco più di 500 i metri completamente in galleria. Questo però consentirà di avere diversi attraversamenti in più oltre a quelli già previsti dagli attuali passaggi a livello. In particolare ci sarà un nuovo passaggio per le auto in via Isonzo e, nei pressi di Andria Sud, un nuovo sottopasso.

Al momento tre sono i fronti di cantiere. In particolare dove è ubicata la stazione centrale si raggiungerà la massima profondità di 9 metri di scavo.

