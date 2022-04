Dopo la bella vittoria in terra calabrese tie-break contro il Cosenza, La Florigel Pallavolo Andria, sabato pomeriggio, tornerà in campo per affrontare il Grottaglie in una gara importantissima in chiave salvezza.

La squadra ionica giungerà ad Andria dopo lo stop e il rinvio della gara, a causa del Covid, contro il Bari dello scorso fine settimana. Per il team di coach Pepe sarà una gara da giocare al massimo delle possibilità contro una compagine ben organizzata e posizionata nella zona tranquilla della classifica. All’andata si imposero i tarantini con un netto 3-0.

L’appuntamento è dunque alle ore 18 nel Polivalente di via delle Querce. Arbitreranno l’incontro la sig.ra Ayroldi Raffaella e il sig. Mastronicola Giuseppe.