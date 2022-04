Giù i contagi, giù gli attualmente positivi, stabili i ricoveri: quadro epidemiologico in graduale miglioramento in Puglia. È la foto scattata dal bollettino Covid giornaliero diffuso dalla Regione che oggi, giovedì 8 aprile, segnala 5.352 nuovi casi, a fronte di 32.299 tamponi analizzati. Oltre un terzo dei contagi odierni si riferiscono alla sola provincia di Bari, che ne conta 1.842. Segue Lecce con 1.074, Taranto 770, Foggia 660, e poi Brindisi e Bat, rispettivamente con 556 e 405 casi, ai quali si aggiungono le positività di 36 residenti fuori regione e 9 di provincia non ancora accertata. La somma dei contagi da Coronavirus rilevati in Puglia, dall’inizio della pandemia, sale così a quota 964.124.

Si aggrava purtroppo anche il bilancio delle vittime, con altri 9 morti registrati tra ieri ed oggi, e che portano il totale dei decessi a 8.054. Situazione stabile sul fronte ospedaliero. I pazienti Covid ricoverati nelle strutture sanitarie pugliesi sono in tutto 717, di cui 679 in area non critica e 38 nei reparti di terapia intensiva. Scende il numero delle persone attualmente positive, in tutto 111.314, circa 1.200 meno di un giorno fa. Enorme balzo in avanti infine dei pugliesi negativizzati, che sono complessivamente 844.756, con oltre 6.500 guariti solo nelle ultime 24 ore.