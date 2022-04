«La nostra scuola ha una grande tradizione di inclusione e la Giornata del 2 aprile ci ricorda che l’impegno per garantire i diritti di ogni bambina e di ogni bambino non deve fermarsi mai. La scuola è il battito della comunità: se costruiamo insieme una scuola accogliente poniamo le basi per una società di pari opportunità, democratica. Tutto questo passa dall’educazione e dal rispetto. Il 2 aprile e ogni giorno dell’anno», questo ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi – socializzando alle scuole l’importanza della Giornata della Consapevolezza sull’Autismo.

L’Istituto “Don Bosco Santo – Manzoni”, guidato dalla Dirigente in reggenza dott.ssa Lilla Bruno ha accolto in pieno la proposta del Ministro organizzando varie attività che hanno consentito agli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado di riflettere sull’inclusione e di acquisire gradualmente stili di vita attenti e rispettosi dei diritti di ogni persona. I piccoli della Scuola dell’Infanzia “Padre Pio” e delle Scuole Primarie “Rodari e Don Bosco Santo” hanno vissuto l’esperienza laboratoriale “Non chiedermi di guardarti … se non mi sai guardare” che ha visto la partecipazione dei docenti di sostegno e curricolari unitamente alla Cartoleria INKART che ha collaborato. Gli studenti della Scuola Secondaria di primo grado “Manzoni” sono stati coinvolti dai professori in attività espressive, nella visione di video sull’argomento dell’autismo ed una rappresentanza degli studenti hanno vissuto l’Evento “Ocean – Il mio blu”, curato dal prof. Coda. L’obiettivo dell’Evento è stato quello di trasformare l’ascolto in immagine attraverso le proprie sensazioni provate durante il qui e d’ora. L’entrare in relazione con la consapevolezza dell’autismo è sinonimo di esperienza ed unicità: l’attività ha permesso ad ognuno di esprimere la bellezza che ha dentro e di raccontare emozioni. All’Evento ha preso parte l’Assessore alla Bellezza, sig.ra Daniela Di Bari che ci ha pregiato della sua presenza mettendosi in gioco e vivendo appieno l’attività proposta.