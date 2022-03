Il Bari rinvia l’appuntamento con la Serie B, maturato grazie all’1-1 tra Juve Stabia e Catanzaro, la Fidelis Andria conquista un punto prezioso in chiave playout. Derby senza reti al San Nicola. A vincere è il pubblico: quasi 25mila i presenti sugli spalti, per un record stagionale in C.

Nel Bari Mignani ritrova Galano e lo schiera sulla trequarti alle spalle del duo Cheddira-Antenucci. In difesa rientra Gigliotti per Di Cesare. Out Pucino. Fidelis Andria senza Gaeta, Risolo e Bubas, squalificati, e l’infortunato Di Piazza. Riggio, acciaccato, va in panchina con Benvenga titolare. 4-2-3-1 con Ciotti-Urso-Carullo dietro Sorrentino. 1′ Sessanta secondi e ci prova la Fidelis. Ciotti in serpentina va via tra due uomini e va al tiro di punta dal limite. Porta lontana; 8′ Replica Bari con Maita: il 4 calcia due volte con il sinistro, ma trova prima la gamba di un difensore poi la presa di Saracco; 9′ Ancora Fidelis: Ciotti prova l’incursione da destra, salta Mazzotta ma strozza la conclusione sul fondo; 15′ Al quarto d’ora si fa vedere il Bari: Celiento stacca di testa sugli sviluppi di un corner di Maiello, alto; 38′ La semirovesciata di Celiento è bella ma non efficace: Saracco para; 39′ Nel finale Fidelis al tiro: Sorrentino sul primo palo sporca il cross di Benvenga ma non trova la porta poi calcia in area e Polverino blocca senza problemi.

Si riparte senza sostituzioni. Al primo affondo Bari pericoloso: azione che passa da D’Errico per Mazzotta, invito per Maita che trova l’opposizione di Monterisi con il corpo;

5′ Dall’altra parte Ciotti resta il più pericoloso: non controlla bene su lancio di 50 metri di Alcibiade, bravo Mazzotta a evitare il tap-in; 10′ Celiento crossa da destra, Cheddira approfitta della distrazione di Monterisi e stacca, Saracco blocca sulla linea; 14′ Ancora Cheddira al tiro: Imbucata di Antenucci per il numero 11, scivola al momento di calciare e conclude tra le braccia di Saracco; 17′ La Fidelis non rinuncia a spingere: Carullo bravo a sprintare a sinistra, cross per Sorrentino che anticipa Gigliotti ma non trova la porta;

20′ D’Errico conclude la sua partita sprecando su invito di Galano, conclusione deviata in corner; 21′ Prime mosse dalla panchina per Mignani: dentro Belli, Bianco e Mallamo per Celiento, Maita e D’Errico. Poi anche Citro per Antenucci; 38′ Nel finale si viaggia a giri ridotti: Monterisi colpisce di testa sulla punizione di Urso, Polverino blocca; 46′ Nel prmo dei cinque minuti di recupero protesta il Bari: Ciotti interviene così su un cross, poi Mazzotta calcia e trova i guantoni di Saracco. 48′ L’ultima emozione è in questo sinistro al volo di Cheddira al volo di sinistro, palo solo sfiorato; Al 95′ finisce senza reti al San Nicola: il Bari dovrà vincere domenica prossima a Latina o sperare che il Catanzaro non vinca per strappare il pass per la B, per la Fidelis Andria invece resta a -3 dal duo Potenza-Paganese e si prepara allo scontro diretto di domenica prossima contro il Messina, scontro diretto con la quintultima.