Ieri si è conclusa la prima parte del campionato nazionale di Serie B di League of Legends, Proving Grounds, dove era in gara anche la squadra di eSports di Andria, gli Angry Bats.

Il campionato prevede due parti chiamate “split” (Spring Split e Summer Split) e ieri si è svolta la finalissima di Spring tra gli Angry Bats e gli Atleta Esport Academy, primavera della squadra vincitrice del titolo nazionale proprio la settimana scorsa.

La finale si è giocata al meglio delle 5, e ha visto prevalere gli Atleta Esport Academy per 3 match a 2, rimontando il match point conquistato dagli Angry Bats sul 2 a 1. Una serie molto combattuta, che ha entusiasmato centinaia di persone su Twitch, la piattaforma di streaming dove sono state trasmesse tutte le partite del campionato.

«E’ stata una stagione lunga e complicata – afferma il Presidente Michele Fortunato abbiamo faticato un po’ nelle prime partite, dove siamo incappati in un paio di sconfitte impreviste che hanno messo in bilico l’accesso ai playoff riservati alle prime 4 squadre in classifica. Ma i ragazzi hanno dimostrato una tenacia incredibile e hanno conquistato la finale nonostante tutti i pronostici ci davano ultimi o penultimi sulle 8 squadre partecipanti».

Gli Angry Bats infatti hanno avuto un inizio di campionato incerto, che li ha visti al 7° posto a sole 4 giornate dalla fine. Sono servite 5 vittorie, tra cui uno spareggio contro gli Outplayed Academy, per poter accedere ai playoff. Una volta dentro, tutto sarebbe potuto accadere. Ed infatti sono arrivate le due vittorie contro gli Earth Revolution Gaming (3-0) e i DREN eSports (3-1) che hanno consacrato il team di Andria tra i migliori nella serie cadetta.

Purtroppo la cavalcata si è interrotta con la sconfitta in finale, ma i “Pipistrelli Arrabbiati” hanno portato a casa un ottimo secondo posto che li ha messi in pole position per il summer split che avrà inizio a metà Giugno. Sarà proprio in quella parte di campionato che ci si giocherà l’accesso alla serie A, il PG Nationals.

«L’attività degli Angry Bats non va in pausa però….già da questa settimana comincia la stagione degli altri nostri team impegnati su videogiochi diversi e, nei prossimi giorni, annunceremo anche delle belle novità – conclude Fortunato».