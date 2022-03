Il coro Vox et Anima accoglie l’invito della Caritas Diocesana di Andria per la straordinaria raccolta fondi destinata alla popolazione ucraina: quanto raccolto sarà totalmente destinato in beneficenza e può rappresentare il necessario per molte persone! Confidiamo nella vostra presenza e nel vostro prezioso sostegno.

«Vi aspettiamo domenica 27 marzo presso la chiesa Beata Vergine Immacolata di Andria alle ore 20».