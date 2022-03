Si svolgerà venerdì 25 marzo alle ore 9:00 Museo Diocesano- Via De Anellis 46 di Andria l’incontro organizzato dalla CISL FP BARI-BAT per “Una Pubblica Amministrazione di Valore” Capacity building: modelli gestionali efficaci e valorizzazione del capitale umano

Introduce i lavori Giovanni Stellacci della segreteria CISL FP Puglia con “Il lavoro pubblico nell’età della tecnica”, a seguire gli interventi di Nunziana Losito: Sistemi e Modelli di policy making per il miglioramento dei processi organizzativi nella Pubblica Amministrazione; il processo di acquisizione di beni e servizi; il regolamento incentivi per le funzioni tecnico a tecniche amministrative e Vincenza Fornelli su “Lo sviluppo di carriera nella P.A., L’apprendimento continuo e lo sviluppo delle competenze; Progressioni verticali e progressioni orizzontali: punti di contatto e differenze. Modera Vincenzo Rutigliano. Le conclusioni sono affidate a Giuseppe Boccuzzi segretario generale della CISL Bari e Francesco Angelo Lazzaro segretario generale del comune di Trani

“La pandemia – spiega Giovanni Stellacci – ha influito sensibilmente sulla vita lavorativa del personale degli Enti Locali. Abbiamo assistito a un lento ma continuo logorio che ha impedito di godere dei diritti fondamentali, benché i doveri siano rimasti gli stessi. Di fatto, la pandemia ha mutato la realtà lavorativa e sono state tante le direttive che hanno influito negativamente sul clima lavorativo. Il lavoro agile, a dispetto dell’opinione di alcuni politici, da un lato ha privato i dipendenti del rapporto umano tra i colleghi e con gli utenti, e dall’altro ha aumentato eccessivamente i carichi di lavoro. La flessibilità è divenuta un mezzo per occupare il personale nelle ore più disparate, obbligandolo a subire carichi di lavoro eccessivo”.

I candidati RSU della CISL FP Bari-BAT si batteranno con tutte le energie per normalizzare al più presto le attività lavorative. I lavoratori sono una parte integrante del sistema, risorse umane altamente formate al servizio dei cittadini, è tempo di adeguare la dotazione organica, al fine di creare un clima lavorativo idoneo e abbassare i livelli di stress lavoro correlato.

“Pertanto – conclude Stellacci – urge un piano delle assunzioni, il famoso ricambio generazionale non si è ancora concretizzato. La quota 100 e i pensionamenti per limiti di età ha comportato la perdita di personale che ricopriva ruoli centrali. Ci troviamo di fronte alla realtà di lavoratori che devono coprire più ruoli e funzioni senza sentirsi mai gratificati. Nessuna gratificazione, tutt’altro, c’è un ritardo inaccettabile rispetto alle progressioni economiche orizzontali. Orgogliosi di lavorare per i cittadini, vogliamo alimentare una nuova etica dei dipendenti pubblici e, al contempo, lottare perché tutti i diritti contrattuali siano garantiti, nel rispetto della dignità umana e professionale, per ottenere che la legge sia applicata.

È tempo di tornare ad una formazione mirata, che, da un lato, segua la via della pertinenza garantendo un costante upgrade delle competenze professionali e, dall’altro, susciti nei dipendenti l’orgoglio e il senso di appartenenza alla Pubblica Amministrazione”.