Aiutare con gesti concreti un popolo che fugge dalla guerra e dalle barbarie di un conflitto che in pochi giorni ha probabilmente cambiato la storia dell’Europa e del Mondo. Gesti concreti che sta portando avanti anche l’Associazione Onlus “Amici per la Vita” che ha deciso di mettere in campo tutta la propria azione per trovare soluzioni abitative per ospitare i profughi provenienti dall’Ucraina.

Come ci spiega il Presidente dell’associazione Felice Gemiti ora c’è necessità di un coinvolgimento importante anche del territorio con maestranze e professionisti che diano un loro ausilio alle attività di ripristino di alcuni fabbricati. Il numero di telefono da contattare, per le disponibilità, è il 3274718000. Gesti concreti che molti dei soci dell’associazione hanno già iniziato a portare a termine.