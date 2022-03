Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato i convocati per l’Incontro internazionale di marcia in calendario per sabato 2 aprile a Podebrady, in Repubblica Ceca. Della squadra azzurra fanno parte 12 marciatori, tra cui la nona classificata dei recenti Mondiali di marcia per team in Oman Valentina Trapletti e tre azzurri che nelle ultime stagioni hanno realizzato il primato personale sul tradizionale percorso boemo: Francesco Fortunato (1h19:43), Matteo Giupponi (1h19:58) e Andrea Agrusti (3h49:52 nella 50 km, stavolta in gara nella 20 km). Il programma dell’evento prevede i 20 km per le prove assolute e i 10 km per le gare under 20.