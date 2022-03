«A seguito della costituzione del modello di governance interna – dichiara il Sindaco, Giovanna Bruno – finalizzato a dare attuazione ai progetti del PNRR, avvenuta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 26/2022, hanno preso il via nei giorni scorsi le attività degli organismi attivati, a partire dalla Cabina di Regia interna, supportata dalla Segreteria Tecnica, con compiti di indirizzo, coordinamento ed impulso ai settori comunali per la individuazione dei progetti da sottoporre a candidatura. Nei prossimi giorni verrà convocato il Tavolo Politico Istituzionale, composto dal Sindaco, dal Presidente del Consiglio Comunale, dai capigruppo consiliari o loro delegati, dai referenti politici della Regione Puglia in materia di PNRR. Prende avvio inoltre la fase partecipativa e di concertazione con l’attivazione del Tavolo del Partenariato Economico e Sociale. La città di Andria – prosegue Bruno – si appresta ad avviare momenti di condivisione pubblica intorno al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che costituisce un’occasione unica per intercettare nuovi finanziamenti pubblici per lo sviluppo del territorio, a seguito di processi di ascolto e raccolta dei bisogni. I rappresentanti delle parti sociali, del mondo associativo cittadino, del sistema dell’istruzione, della ricerca e dei rappresentanti delle organizzazioni produttive, saranno chiamati a fornire supporto ai processi attivati dall’Ente per le scelte da intraprendere in vista della candidatura dei progetti legati al PNRR. Questa fase prevede lo scambio di proposte attraverso gli strumenti telematici, nonché convegni informativi, momenti di ascolto e confronto. Conto su una fattiva e spontanea partecipazione – conclude il sindaco, Giovanna Bruno – affinché chi lo vorrà potrà prendere parte ad un reale percorso che darà la possibilità di incidere con le proprie idee utili alla collettività in un momento storico unico ed irripetibile, nel quale la nostra città potrà avviare opere pubbliche e progetti che vadano nella chiara direzione di accrescere il benessere dell’intera cittadinanza».