In occasione della Giornata Mondiale della Poesia, istituita dall’Unesco per oggi 21 marzo, l’assessorato alla Bellezza, ha fatto affiggere svariati manifesti per le vie della città che riportano alcuni versi poetici di autori noti e meno noti. La ricorrenza ha l’obiettivo di riconoscere alla poesia un ruolo privilegiato nella promozione della comunicazione e della comprensione interculturale, della diversità linguistica, della comunicazione e della pace. Ogni forma di poesia è unica, ma ognuna riflette la natura universale dell’esperienza umana: la nostra aspirazione alla creatività che attraversa tutti i confini, questo è il potere della poesia. Anche nelle scuole cittadine sono stati distribuiti alcuni manifesti, come quelli affissi.