Si chiude con un’altra sconfitta il tris di gare della Florigel con le squadre di testa, gara mai in discussione per i salentini con gli andriesi bravi a conquistare solo un set ai vantaggi.

Mister Pepe schiera per la diagonale Campanale al palleggio e Tellez opposto, di banda il capitano Caldarola e Rubino, al centro Carofiglio e Lorusso, libero Santacroce. Partono forte i padroni di casa con la ricezione andriese in sofferenza, dopo la prima fase di studio conquistano il set con il parziale di 25 a 15. Nel secondo sono gli andriesi ad essere più incisivi, costringendo i salentini ai vantaggi e conquistando meritatamente il pari con il parziale di 26 a 24. Nel proseguo il Leverano alza i ritmi senza lasciare nessuna possibilità agli ospiti conquistando il terzo e il successivo quarto per la vittoria finale, parziali 25 a 12 e 25 a 14.

A fine gara il Direttore Generale Agostino Paradies: «La situazione di classifica è molto delicata, dovremo fare del nostro meglio già dalla prossima gara contro una diretta concorrente per la salvezza. Dovremo essere più concentrati e tranquilli per essere più efficaci nel gioco pur considerato che nelle ultime gare abbiamo giocato contro squadre con altri obbiettivi. Sarà utile giocare gara dopo gara al massimo per conquistare i punti necessari per mantenere la categoria».

Tutti impegnati per preparare la prossima gara contro la Pag Volley Taviano fissata per sabato 19 marzo alle ore 18.30 nel Palazzetto dello Sport “William Ingrosso” di Taviano, valida per la 21^ giornata del campionato.

Tabellino:

BCC LEVERANO vs FLORIGEL ANDRIA 3–1 (25/15 – 24/26 – 25/12 e 25/14)

Atleti Florigel: Campanale (4), Tellez (17), Caldarola (11), Rubino (2), Carofiglio (8), Lorusso (4), Bartoli (2), Di Sibio (3), Lombardi (1), Santacroce (1L), Zingaro (2L). Allenatori: Pepe Antonio 1° allenatore e Galeandro Dino 2° allenatore.

Punti totali 52 – Ace 7– Muri 5 – Battute sbagliate 7 – errori attacco 15 – Percentuale punti diretti (77%).

Classifica : 20^ giornata – Girone L del Campionato Nazionale Serie B

Leverano 39– Gioia del Colle 39 – Bari 39- Campobasso 38–Turi 30- Grottaglie 25- Molfetta 25 -Galatone 23- Castellana 14- FLORIGEL ANDRIA 12 –Cosenza 4–Taviano 0.