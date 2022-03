Venerdì 18 marzo ore 10, Aula Magna “Giuseppe Valente” – ITIS “Sen. O. Jannuzzi” si terrà un incontro dal titolo “Il futuro dell’industria territoriale e nuove figure professionali”.

Consentire ai giovani di maturare esperienze e competenze tali da aiutarli a

diventare futuri imprenditori. È uno degli obiettivi che la scuola si pone per favorire la

crescita dei propri studenti attraverso il buon esito dei risultati scolastici. Un

traguardo reso possibile con l’interazione fra attività formativa e mondo reale. Se da

un lato sono molte le difficoltà che la scuola incontra per portare avanti esperienze di

scuola-lavoro e di sviluppo di nuove idee imprenditoriali, dall’altro sono positive le

esperienze significative vissute dagli studenti come opportunità di crescita personale

e formativa. Per questa ragione il mondo dell’industria è chiamato in causa dagli

stessi studenti, prossimi alla maturità, per scoprire le nuove esigenze del mercato che

delineano il futuro dell’industria nel nostro territorio e le nuove figure professionali.

Programma del convegno:

Saluti del dirigente scolastico prof. Giuseppe Monopoli

Interventi:

Riccardo Cassetta, vice presidente Confindustria Bari – Bat

Cesare De Palma, presidente sezione Meccanica, Elettrica ed Elettronica Bari – Bat