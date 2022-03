Principio d’incendio questa mattina ad Andria, nei pressi di via Vecchia Barletta, all’interno del cantiere dell’interramento ferroviario in zona nord. Non si conosco ancora le cause dell’incendio – di dimensioni ridotte – ma è particolarmente preoccupante la colonna di fumo nero sollevata, soprattutto perché lì vicino si trova il mercato ortofrutticolo andriese. Al di là delle dimensioni ridotte dell’incendio resta il timore che quel fumo possa ricadere sui prodotti alimentari.