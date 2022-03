Prosegue l’attività di crescita dell’ambulatorio solidale “Noi con Voi” della Misericordia di Andria che può contare su nuovi medici volontari e nuovi servizi. Alle attività classiche che portano l’ambulatorio andriese ad aver effettuato nell’ultimo anno, nonostante la pandemia da Covid-19, oltre 300 visite in diverse specialistiche, si aggiunge anche il cardiologo ed un’azione specifica nei confronti degli stomizzati.

Il Dr. Nicola Di Taccio, medico chirurgo cardiologo, ha aderito alle attività dell’ambulatorio solidale ed assicurerà visite cardiologiche ai più bisognosi grazie anche agli strumenti presenti all’interno della struttura della Misericordia di Andria di via Pellegrino Rossi 46. Accanto a lui c’è anche un gruppo di medici, infermieri ed Oss, che assicurano le attività ambulatoriali per gli stomizzati del territorio. Un’azione insistente con un grande investimento della Confraternita andriese ancor di più in questo anno in cui si celebra il 30esimo anniversario. I nuovi servizi saranno prenotabili chiamando allo 0883551952 o attraverso la mail [email protected] Gli orari di apertura dell’ambulatorio sono dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20 mentre il sabato dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 20.