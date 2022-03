Un motocarro, una transenna, una voragine aperta sul manto stradale e l’incidente che solo per un caso non ha avuto conseguenze ben più gravi. Siamo ad Andria nella centralissima via Vittoria: alle 4 circa un anziano uomo a bordo del suo “Apecar” ha svoltato un centinaio di metri prima nella strada prima di trovarsi di fronte ad una transenna ed una voragine non segnalata precedentemente. La sterzata e l’inevitabile impatto violento con il portone di un’abitazione. Immediato l’intervento di diversi residenti della zona svegliati in piena notte, l’arrivo sul posto di Polizia di Stato ed equipe sanitarie del 118 sino al necessario trasporto in Ospedale per l’uomo che solo per un caso, come detto, non ha subito traumi ben più gravi nonostante la completa rottura del parabrezza.

In realtà in quel punto sono tre giorni che è presente quella transenna messa lì a causa dello sprofondamento di una piccola porzione di asfalto. Un asfalto usurato in diversi punti su quella via come in tantissime altre strade cittadine, anche se in diversi punti sono stati eseguiti dei piccoli rattoppi per mitigare la presenza di buche. L’allarme lanciato da diversi residenti però già da un paio di giorni, era proprio per quella piccola voragine apertasi probabilmente a causa delle intense piogge di questi giorni e quella transenna lasciata quasi a centro strada e senza ulteriori avvisi per gli automobilisti.