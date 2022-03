Considerato il perdurare delle condizioni metereologiche sfavorevoli e valutato lo stato attuale dei luoghi in seguito alle precipitazioni nevose e alla conseguente formazione di ghiaccio che impediscono il raggiungimento in sicurezza del sito Unesco, il Castello resta chiuso per l’intera giornata di oggi, lunedì 7 marzo.

Dai primi giorni di marzo, si è registrato un bollettino meteo “ballerino” sul territorio della BAT: quella di oggi rappresenta, infatti, la terza chiusura di Castel del Monte nel giro di pochi giorni, dopo le parziali interruzioni del servizio martedì 1 marzo e sabato 5 marzo, al fine di scongiurare tutti i potenziali rischi relativi alla sicurezza dei visitatori, e garantire la massima tutela a coloro che fruiscono ogni giorno dell’imponente monumento.​

Resta al momento confermata l’apertura di domani, martedì 8 marzo, con ingresso gratuito alle visitatrici per l’intera giornata; sono altresì previsti gli eventi in programma per la celebrazione della ricorrenza internazionale dedicata alla donna.

In caso di avverse condizioni metereologiche, sarà cura della Direzione Regionale Musei Puglia prolungare la chiusura e darne tempestiva comunicazione.